Premier League, “no” definitivo a 39esima giornata giocata all’estero (Di lunedì 27 settembre 2021) La Premier League è riconosciuta a livello mondiale come il campionato più importante, merito di decenni di politiche che l’hanno portata a garantire un prodotto di altissimo livello conosciuto in ogni angolo del pianeta. Una federazione che è poi sempre alla ricerca di nuove idee per aumentare questi aspetti, valutando sempre con lucidità pro e contro. Ecco quindi che una proposta che circola già da 13 anni sembra essere stata definitivamente abbandonata. Come riporta Sky Sports News, infatti, si sarebbe arrivati al “no” definitivo all’idea di giocare un’ulteriore giornata di campionata, la 39esima, all’estero, in modo da aumentare ulteriormente i ricavi. Alcuni top club erano a favore di tale proposta, in quanto avrebbe, appunto, incrementato sia i ricavi per la vendita di diritti ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Laè riconosciuta a livello mondiale come il campionato più importante, merito di decenni di politiche che l’hanno portata a garantire un prodotto di altissimo livello conosciuto in ogni angolo del pianeta. Una federazione che è poi sempre alla ricerca di nuove idee per aumentare questi aspetti, valutando sempre con lucidità pro e contro. Ecco quindi che una proposta che circola già da 13 anni sembra essere stata definitivamente abbandonata. Come riporta Sky Sports News, infatti, si sarebbe arrivati al “no”all’idea di giocare un’ulterioredi campionata, la, in modo da aumentare ulteriormente i ricavi. Alcuni top club erano a favore di tale proposta, in quanto avrebbe, appunto, incrementato sia i ricavi per la vendita di diritti ...

