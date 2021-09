Open Arms, contro Salvini arruolano le star di Hollywood (Di lunedì 27 settembre 2021) Richard Gere contro Matteo Salvini. Farebbe già abbastanza ridere così se non fosse che la realtà ormai supera di gran lunga non solo la fantasia, ma a quanto pare anche il cinema. È lo stesso leader della Lega, infatti, ad aver annunciato che il celeberrimo attore di Hollywood è stato chiamato a Palermo a testimoniare contro di lui nel processo Open Arms. “Richard Gere – ha annunciato Salvini ad Assisi – testimonierà contro di me nel processo Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo. Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me e agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi. Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 settembre 2021) Richard GereMatteo. Farebbe già abbastanza ridere così se non fosse che la realtà ormai supera di gran lunga non solo la fantasia, ma a quanto pare anche il cinema. È lo stesso leader della Lega, infatti, ad aver annunciato che il celeberrimo attore diè stato chiamato a Palermo a testimoniaredi lui nel processo. “Richard Gere – ha annunciatoad Assisi – testimonieràdi me nel processoil prossimo 23 ottobre a Palermo. Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me e agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi. Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al ...

