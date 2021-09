Meghan Markle in mini scopre le gambe. E spende 78mila euro in look (Di lunedì 27 settembre 2021) Meghan Markle ha sfoggiato durante i tre giorni di tour a New York look fantastici per la cifra di 67mila sterline, pari a circa 78.500 euro, tra borse esclusive, cappotti fuoristagione, pantaloni raffinati e un mini dress bianco di Valentino da capogiro. Ai capi griffati vanno poi aggiunti i gioielli, dall’orologio e gli orecchini di Cartier agli anelli con diamanti. In fondo, Meghan era da tanto che non si mostrava in pubblico per eventi di una certa importanza. Di fatto, da quando ha lasciato la Famiglia Reale, le opportunità di mostrarsi con outfit di rappresentanza sono state molto poche, anche a causa del Covid. E così alla prima occasione, Lady Markle a New York ha voluto dare il meglio di sé, senza trascurare il minimo dettaglio prezioso. ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 settembre 2021)ha sfoggiato durante i tre giorni di tour a New Yorkfantastici per la cifra di 67mila sterline, pari a circa 78.500, tra borse esclusive, cappotti fuoristagione, pantaloni raffinati e undress bianco di Valentino da capogiro. Ai capi griffati vanno poi aggiunti i gioielli, dall’orologio e gli orecchini di Cartier agli anelli con diamanti. In fondo,era da tanto che non si mostrava in pubblico per eventi di una certa importanza. Di fatto, da quando ha lasciato la Famiglia Reale, le opportunità di mostrarsi con outfit di rappresentanza sono state molto poche, anche a causa del Covid. E così alla prima occasione, Ladya New York ha voluto dare il meglio di sé, senza trascurare ilmo dettaglio prezioso. ...

