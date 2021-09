Luca Morisi indagato per droga. L’ex capo della Bestia di Salvini: “Grave caduta come uomo” (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set – Luca Morisi, L’ex capo della “Bestia” social di Matteo Salvini, è indagato per cessione di droga. Appena pochi giorni fa aveva annunciato il suo addio come guida della macchina dietro ai profili social del leader della Lega. Decisione che aveva scatenato i dietrologhi. Ma a quanto pare la politica e i dissapori interni – con la linea filogovernativa di Giorgetti incompatibile con quella di lotta – non c’entrano niente. Infatti Morisi risulta indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti, secondo quanto affermato da fonti investigative sentite dall’Adnkronos. Questa sembrerebbe dunque la vera ragione del suo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set –” social di Matteo, èper cessione di. Appena pochi giorni fa aveva annunciato il suo addioguidamacchina dietro ai profili social del leaderLega. Decisione che aveva scatenato i dietrologhi. Ma a quanto pare la politica e i dissapori interni – con la linea filogovernativa di Giorgetti incompatibile con quella di lotta – non c’entrano niente. Infattirisultadalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti, secondo quanto affermato da fonti investigative sentite dall’Adnkronos. Questa sembrerebbe dunque la vera ragione del suo ...

