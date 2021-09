Laura | soffocata e nascosta E le figlie incassavano l’affitto “900 euro | troppo figo | compiamo un’auto”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Scoperto il piano dellediZiliani per ucciderla e farla scomparire insieme al fidanzato di una delle due, un mese dopo la scomparsa si stavano già spartendo i soldi Da quandoZiliani ex vigilessa di Temù in provincia di Brescia, è scomparsa l’8 maggio dalla sua abitazione, i sospetti si sono subito L'articolo proviene da Leggilo.org.

Chi indaga è convinto che l'ex vigilessa di Temù, vedova dal 2012, sia statacon un ... Il corpo esanime diè stato custodito in un luogo riparato , per un lungo lasso di tempo. Chi e ...Ziliani, Mirto Milani era fidanzato con la figlia maggiore Silvia e amante della sorella ... successivamente, per accellerare la morte della Ziliani, gli assassini l'hannocon un ...Domani il «trio criminale», com'è stato definito negli atti, avrà l’opportunità di dare la propria versione dei fatti davanti al giudice ...Laura Ziliani figlie: è in programma per martedì 28 settembre 2021 l’interrogatorio in carcere per Silvia e Paola Zani, di 27 e 19 anni, e Mirto Milani, fidanzato ‘ufficiale’ di una e amante segreto d ...