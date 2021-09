Gol e rimonte: è diventata la Serie A dello spettacolo (Di lunedì 27 settembre 2021) Se n'è accorto anche uno super esigente come Jose Mourinho, mai tenero con il calcio italiano e con i suoi vizi: la Serie A è molto migliorata negli ultimi dieci anni, ma la sorpresa più lieta è il salto in avanti in termini di intensità e spettacolo che ha fatto in questi mesi, quelli in cui ha perso molti dei suoi giocatori faro attratti dal denaro e dal palcoscenico delle grandi d'Europa. E' un inizio di stagione bello con non mai, pieno di gol (192 nelle prime 59 partite con una media abbondantemente sopra le 3 a gara), ribaltamenti di fronte, rimonte e temi tattici. Una sorpresa graditissima perché l'aria, dopo l'estate della partenza di Ronaldo, Lukaku, Donnarumma e De Paul, era quella un po' depressa della vecchia nobile che si riscopre nuovamente piena di rughe. Il campo, invece, sta raccontando una storia diversa e non solo ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 settembre 2021) Se n'è accorto anche uno super esigente come Jose Mourinho, mai tenero con il calcio italiano e con i suoi vizi: laA è molto migliorata negli ultimi dieci anni, ma la sorpresa più lieta è il salto in avanti in termini di intensità eche ha fatto in questi mesi, quelli in cui ha perso molti dei suoi giocatori faro attratti dal denaro e dal palcoscenico delle grandi d'Europa. E' un inizio di stagione bello con non mai, pieno di gol (192 nelle prime 59 partite con una media abbondantemente sopra le 3 a gara), ribaltamenti di fronte,e temi tattici. Una sorpresa graditissima perché l'aria, dopo l'estate della partenza di Ronaldo, Lukaku, Donnarumma e De Paul, era quella un po' depressa della vecchia nobile che si riscopre nuovamente piena di rughe. Il campo, invece, sta raccontando una storia diversa e non solo ...

