Emanuele Impellizzeri si è ucciso in carcere. Oggi era previsto l’interrogatorio sulla morte di Chiara Ugolini (Di lunedì 27 settembre 2021) È di questi minuti la notizia che Emanuele Impellizzeri, in carcere con l’accusa di omicidio per la morte di Chiara Ugolini, si è ucciso. Impellizzeri aveva confessato di aver ucciso la 27enne, senza però rivelare il movente. Chiara Ugolini è stata uccisa lo scorso 4 settembre, a ritrovarla il fidanzato rientrato nel loro appartamento d Calmasino di Bardolino, Verona. Immediate le ricerche della polizia sulle tracce del presunto colpevole, fermato mentre era in fuga sulla A1. Emanuele Impellizzeri, vicino di casa di Chiara Ugolini, aveva confessato di averla uccisa. Emanuele ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) È di questi minuti la notizia che, incon l’accusa di omicidio per ladi, si èaveva confessato di averla 27enne, senza però rivelare il movente.è stata uccisa lo scorso 4 settembre, a ritrovarla il fidanzato rientrato nel loro appartamento d Calmasino di Bardolino, Verona. Immediate le ricerche della polizia sulle tracce del presunto colpevole, fermato mentre era in fugaA1., vicino di casa di, aveva confessato di averla uccisa....

