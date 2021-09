Elezioni Germania, Spd vince con il 25,7%: al via le trattative per il governo del dopo Merkel (Di lunedì 27 settembre 2021) La Germania al voto per il dopo Merkel: dopo un testa a testa andato avanti per tutta la notte, il partito socialdemocratico Spd vince le Elezioni politiche con il 25.7% dei voti. A Berlino si delinea il profilo della sconfitta per i conservatori Cdu-Csu, che incassano il 24,1% di preferenze e tocca con mano il risultato peggiore della sua storia. dopo 16 anni finisce l’era Merkel, e si preannunciano trattative lunghe per la formazione di un governo entro dicembre. Da una parte il candidato Spd Olaf Scholz che rivendica la cancelleria, dall’altra il conservatore Armin Laschet che non molla la presa. Elezioni Germania, Spd in testa con il 25,7% Il partito socialdemocratico ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Laal voto per ilun testa a testa andato avanti per tutta la notte, il partito socialdemocratico Spdlepolitiche con il 25.7% dei voti. A Berlino si delinea il profilo della sconfitta per i conservatori Cdu-Csu, che incassano il 24,1% di preferenze e tocca con mano il risultato peggiore della sua storia.16 anni finisce l’era, e si preannuncianolunghe per la formazione di unentro dicembre. Da una parte il candidato Spd Olaf Scholz che rivendica la cancelleria, dall’altra il conservatore Armin Laschet che non molla la presa., Spd in testa con il 25,7% Il partito socialdemocratico ...

