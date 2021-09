Donnarumma, l’attesa è finita: pronta la svolta in Champions (Di lunedì 27 settembre 2021) Donnarumma potrebbe partire titolare contro il Manchester City tuttavia il tecnico Pochettino non conferma le indiscrezioni. Possibile svolta in vista per Gianluigi Donnarumma. L’ex Milan, stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, potrebbe partire titolare domani nella sfida che vede contrapposti il Paris Saint Germain ed il Manchester City. Un’indiscrezione però non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021)potrebbe partire titolare contro il Manchester City tuttavia il tecnico Pochettino non conferma le indiscrezioni. Possibilein vista per Gianluigi. L’ex Milan, stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio, potrebbe partire titolare domani nella sfida che vede contrapposti il Paris Saint Germain ed il Manchester City. Un’indiscrezione però non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Lo_DeGirolamo : RT @LeBombeDiVlad: ?? Tra il #PSG e #Donnarumma c'è un #Navas di troppo ?? Riflessi in riflessione per l'ex #Milan che attende una svolta at… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? Tra il #PSG e #Donnarumma c'è un #Navas di troppo ?? Riflessi in riflessione per l'ex #Milan che attende una svolta at… - LeBombeDiVlad : ?? Tra il #PSG e #Donnarumma c'è un #Navas di troppo ?? Riflessi in riflessione per l'ex #Milan che attende una svol… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma l’attesa Donnarumma, l’attesa è finita: pronta la svolta in Champions SerieANews