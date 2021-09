Champions League, le designazioni arbitrali di Juve e Atalanta (Di lunedì 27 settembre 2021) Mercoledì andranno in scena Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys, gare valide per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Sono appena arrivate le designazioni arbitrali degli incontri. Sarà lo o spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e i Campioni d’Europa in carica. Il tedesco Felix Brych, invece, sarà il fischietto della gara del Gewiss Stadium tra i nerazzurri e la compagine svizzera. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Mercoledì andranno in scenantus-Chelsea e-Young Boys, gare valide per la seconda giornata dei gironi di. Sono appena arrivate ledegli incontri. Sarà lo o spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e i Campioni d’Europa in carica. Il tedesco Felix Brych, invece, sarà il fischietto della gara del Gewiss Stadium tra i nerazzurri e la compagine svizzera. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Correa e Vidal si allenano in gruppo: Inter, le ultime verso lo Shakhtar Nella seconda giornata del girone D di Champions League, l'Inter va in Ucraina per sfidare lo Shakhtar Donetsk. Buone notizie per Inzaghi, che recupera Correa e Vidal. Le ultime con l'inviato della Gazzetta ad Appiano Gentile, Luca ...

Tre cose sulla sesta giornata di Serie A ... più spettacolari, e in qualche modo prepara i giocatori a ciò che troveranno all'estero, con i loro club in Champions/Europa/Conference League e con le loro Nazionali. Ecco, magari le squadre di ...

Champions League, gli arbitri della seconda giornata delle italiane Sky Sport La soluzione alla difesa di Nagelsmann non è Antonio Rudiger Essendo uno dei migliori difensori della Germania, attualmente gioca nella Premier League inglese. Ora si vocifera di un possibile ritorno in Bundesliga.

Milan, Ibrahimovic in Champions: fissata la data del rientro Nella gara di Champions League tra Milan e Atletico Madrid non ci sarà Zlatan Ibrahimovic: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il recupero dello svedese procede lentamente. La gara al ...

