Cambiamenti climatici e fenomeni estremi: lo studio che mostra il futuro dei bambini nati pochi anni fa (Di lunedì 27 settembre 2021) Per la prima volta, uno studio ha esaminato quali potrebbero essere le conseguenze dei Cambiamenti climatici per i bimbi nati nel 2020 e negli anni precedenti. In particolare, si è calcolata la maggiore esposizione ai fenomeni climatici estremi come quelli che stiamo vivendo nell’ultimo periodo, e lo scenario che si prospetterebbe è sconcertante. Cambiamenti climatici: come sarà il mondo quando i bimbi diventeranno adulti Lo studio, pubblicato su Science con il titolo Intergenerational inequities in exposure to climate extremes, è stato condotto dai ricercatori della Vrije Universiteit Brussel ed è il primo che unisce la scienza del clima alla demografia. In base all’attuale andamento delle ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Per la prima volta, unoha esaminato quali potrebbero essere le conseguenze deiper i bimbinel 2020 e negliprecedenti. In particolare, si è calcolata la maggiore esposizione aicome quelli che stiamo vivendo nell’ultimo periodo, e lo scenario che si prospetterebbe è sconcertante.: come sarà il mondo quando i bimbi diventeranno adulti Lo, pubblicato su Science con il titolo Intergenerational inequities in exposure to climate extremes, è stato condotto dai ricercatori della Vrije Universiteit Brussel ed è il primo che unisce la scienza del clima alla demografia. In base all’attuale andamento delle ...

