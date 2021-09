**Calcio: ex arbitro De Santis, 'Leiva? Metro di giudizio Guida è stato coerente'** (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La direzione del derby di Guida? E' stato un derby con molti falli e decisioni in linea con il Metro di giudizio che l'arbitro ha adottato durante la gara. Doppia ammonizione per Leiva? Non si può mettere in correlazione quanto avvenuto la gara prima con Pellegrini". Sono le parole dell'ex arbitro internazionale Massimo De Santis all'Adnkronos, sul derby di ieri vinto 3-2 dalla Lazio di Sarri sulla Roma di Mourinho che al termine della sfida si è molto lamentato della gestione di gara dell'arbitro Guida e di alcuni episodi chiave della gara. "Il derby è sempre una gara più complicata da dirigere e dire che Leiva andava ammonito significa dire che c'erano almeno altri 6-7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La direzione del derby di? E'un derby con molti falli e decisioni in linea con ildiche l'ha adottato durante la gara. Doppia ammonizione per? Non si può mettere in correlazione quanto avvenuto la gara prima con Pellegrini". Sono le parole dell'exinternazionale Massimo Deall'Adnkronos, sul derby di ieri vinto 3-2 dalla Lazio di Sarri sulla Roma di Mourinho che al termine della sfida si è molto lamentato della gestione di gara dell'e di alcuni episodi chiave della gara. "Il derby è sempre una gara più complicata da dirigere e dire cheandava ammonito significa dire che c'erano almeno altri 6-7 ...

