Arbitri Champions League: Manzano dirigerà Juve - Chelsea (Di lunedì 27 settembre 2021) Nemmeno il tempo di archiviare gli impegni di campionato che si torna in campo per le coppe europee. La Juve, che deve fare i conti con gli infortuni rimediati da Dybala e Morata contro la Sampdoria - ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) Nemmeno il tempo di archiviare gli impegni di campionato che si torna in campo per le coppe europee. La, che deve fare i conti con gli infortuni rimediati da Dybala e Morata contro la Sampdoria - ...

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Champions Arbitri Champions League: Manzano dirigerà Juve - Chelsea La Juve, che deve fare i conti con gli infortuni rimediati da Dybala e Morata contro la Sampdoria - Allegri ha annunciato che salteranno la Champions e il derby contro il Torino - , mercoledì alle 21 ...

Champions: Manzano per Juve - Chelsea, Brych arbitra Atalanta Manzano non suscita bei ricordi in casa bianconera: era lui l'arbitro di Lione - Juventus 1 - 0, andata degli ottavi di Champions 2019 - 20. Nel complesso dei precedenti con le squadre italiane, ...

Champions League, gli arbitri della seconda giornata delle italiane Sky Sport Champions League: Juve-Chelsea a Manzano, Brych per Atalanta-Young Boys Il big match dell'Allianz Stadium è stato affidato al fischietto spagnolo, mentre il tedesco dirigerà la Dea. Precedenti e designazioni complete ...

Champions: Manzano per Juve-Chelsea, Brych arbitra Atalanta Sarà il fischietto spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere mercoledì sera all'Allianz Stadium, alle 21, la sfida fra Juventus e Chelsea, valida per la seconda giornata del gruppo H di Champions League.

