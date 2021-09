Andiamo oltre Morisi: la Lega si confronti almeno sulle droghe leggere (Di lunedì 27 settembre 2021) Se anche l’inventore della Bestia, Luca Morisi, che per anni ha messo al centro della propria strategia comunicativa la guerra alla droga viene iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di stupefacenti, viene da chiedersi: perché non affrontiamo seriamente il tema di come dare una cornice normativa nuova al consumo di droghe? Magari arrivando finalmente a una netta cesura fra le sostanze leggere e quelle pesanti?. Perché guardando ai fatti è chiaro che il tema riguarda tutti. Chi è a favore ha firmato in massa il Referendum sulla Cannabis (solo nella prima settimana sono state raccolte 500mila firme). E anche chi, come la Lega, si è sempre schierato contro oggi si trova con un problema di droghe pesanti in casa. La cronaca racconta che i Carabinieri hanno trovato una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Se anche l’inventore della Bestia, Luca, che per anni ha messo al centro della propria strategia comunicativa la guerra alla droga viene iscritto nel registro degli indagati a Verona per cessione e detenzione di stupefacenti, viene da chiedersi: perché non affrontiamo seriamente il tema di come dare una cornice normativa nuova al consumo di? Magari arrivando finalmente a una netta cesura fra le sostanzee quelle pesanti?. Perché guardando ai fatti è chiaro che il tema riguarda tutti. Chi è a favore ha firmato in massa il Referendum sulla Cannabis (solo nella prima settimana sono state raccolte 500mila firme). E anche chi, come la, si è sempre schierato contro oggi si trova con un problema dipesanti in casa. La cronaca racconta che i Carabinieri hanno trovato una ...

mistoasentimale : @sonoounasottona noi andiamo oltre - HuffPostItalia : Andiamo oltre Morisi: la Lega si confronti almeno sulle droghe leggere - poesannabel : Tolto il fatto che non è solo cringe ma pure irrispettoso però andiamo oltre - mrbuzoo : @nicelivingspace @marinellibar @_PistisSophia Certo ok andiamo oltre però, non è in discussione il suo pensiero ma… - Alevt86 : @soltantolaroma Ragazzi ieri la Fiorentina ha vinto ad Udine con un rigore meno netto dei due falli subiti da Zanio… -

Ultime Notizie dalla rete : Andiamo oltre Furto alla Roma? Ma di che... E Mou non era cambiato? Ora andiamo ad analizzare questa gara, in tutti i suoi dettagli. La partita, scusate il gioco di ... e la possibilità di sorpassare l'Inter che non era andata, nel pomeriggio di sabato, oltre il pari ...

Minecraft: fan ricrea... Emma Watson! Clamoroso, vero? Il gioco di casa Mojang, oltre ad aver avuto diverse iterazioni ed essere uno dei titoli di punta ... Oggi non andiamo a vedere un'opera architettonica o uno scenario ispirato a film o serie TV ma un ...

Andiamo oltre Morisi: la Lega si confronti almeno sulle droghe leggere L'HuffPost Andiamo oltre Morisi: la Lega si confronti almeno sulle droghe leggere Certo, va detto che bisogna capire di che tipo di droga si tratti, se davvero ci sia un illecito, ma al di là dei dettagli che riguardano il singolo caso Morisi, verrebbe da sperare che anche la Lega ...

Paradiso delle signore: L'addio struggente arriva e commuoverà tutti Sono arrivati già nuovi personaggi che cambieranno molto le sorti del Paradiso, ed adesso arriva un’addio struggente, vediamo meglio insieme tutti i dettagli. Tornerà in America oppure resterà ancora ...

Oraad analizzare questa gara, in tutti i suoi dettagli. La partita, scusate il gioco di ... e la possibilità di sorpassare l'Inter che non era andata, nel pomeriggio di sabato,il pari ...Il gioco di casa Mojang,ad aver avuto diverse iterazioni ed essere uno dei titoli di punta ... Oggi nona vedere un'opera architettonica o uno scenario ispirato a film o serie TV ma un ...Certo, va detto che bisogna capire di che tipo di droga si tratti, se davvero ci sia un illecito, ma al di là dei dettagli che riguardano il singolo caso Morisi, verrebbe da sperare che anche la Lega ...Sono arrivati già nuovi personaggi che cambieranno molto le sorti del Paradiso, ed adesso arriva un’addio struggente, vediamo meglio insieme tutti i dettagli. Tornerà in America oppure resterà ancora ...