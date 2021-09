Secondo i primi exit poll delle elezioni in Germania, centrodestra e centrosinistra sono praticamente pari (Di domenica 26 settembre 2021) Secondo i primi exit poll pubblicati domenica immediatamente dopo la chiusura dei seggi in Germania, i due principali partiti, il Partito Socialdemocratico (SPD, centrosinistra) e l’Unione Cristiano Democratica (CDU, centrodestra) sarebbero in parità o comunque molto più vicini di quanto Leggi su ilpost (Di domenica 26 settembre 2021)pubblicati domenica immediatamente dopo la chiusura dei seggi in, i due principali partiti, il Partito Socialdemocratico (SPD,) e l’Unione Cristiano Democratica (CDU,) sarebbero intà o comunque molto più vicini di quanto

Ultime Notizie dalla rete : Secondo primi Exit poll in Germania: l'Spd in lieve vantaggio I Verdi secondo i primi dati non sono andati così bene: sono al 15 per cento. I Liberali sono all'11 per cento e l'AfD ha peggiorato rispetto al 2017 (sono all'11). ZDF - Prognose zur Bundestagswahl (...

Exit poll Germania, testa a testa tra Spd e Cdu - Csu: 26% a 24% Berlino volta pagina. Secondo i primi exit poll diffusi dalle emittenti tedesche, è testa a testa tra la Spd con il 26% e la Cdu - Csu con il 24% per il rinnovo del Bundestag. Al terzo posto i Verdi con 14,5%. Seguono i ...

