Meloni a Bologna | «Nessuna partita è persa quando si combatte» E la piazza esulta video e fotogallery

«Nessuna partita è persa quando si decide di combattere: credeteci, tutto può cambiare, non c'è nessun potere forte quanto il popolo». Giorgia Meloni surriscalda la piazza di Bologna – noto avamposto della sinistra militante – dove oggi, invece, una folla di persone è accorsa per ascoltare il suo comizio in sostegno del candidato di centrodestra, Fabio Battistini. E dove, dall'inizio alla fine, i bolognesi si sono lanciati in applausi fragorosi che hanno sottolineato l'accordo con quanto detto e argomentato sul palco dalla leader di Fratelli d'Italia. Appalusi a scena aperta, che hanno coperto lo sventolio delle bandiere tricolore che riempivano lo spazio dedicato al comizio, gremito di persone.

