“Lo ha chiuso in bagno”. GF Vip 6, spunta un messaggio per Manuel: esplode tutta la gelosia di Lulù (Di domenica 26 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, la prima scenata di gelosia? Sarà solo la prima di una lunga serie, perché forse se ne continueranno a vedere. A essere ‘conteso’ è proprio Manuel Bortuzzo e tra le due litiganti, il terzo forse deve ancora capire bene cosa abbia fatto scatenare la reazione tra le due inquiline della casa. Se nominiamo Manuel Bortuzzo, non possiamo che pensare anche alla principessa Lulù, con la quale pare sia nato del tenero. Scambi di baci sotto le coperte, e il mattino ha l’oro in bocca, recita il detto. Eppure pare che Lulù inizi a tremare per la presenza di una rivale che non passa del tutto inosservata. Si, perché può piacere o meno, ma Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne alle prese con il reality, non è certo una donna che non si lascia ammirare. Difficile restare del ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, la prima scenata di? Sarà solo la prima di una lunga serie, perché forse se ne continueranno a vedere. A essere ‘conteso’ è proprioBortuzzo e tra le due litiganti, il terzo forse deve ancora capire bene cosa abbia fatto scatenare la reazione tra le due inquiline della casa. Se nominiamoBortuzzo, non possiamo che pensare anche alla principessa, con la quale pare sia nato del tenero. Scambi di baci sotto le coperte, e il mattino ha l’oro in bocca, recita il detto. Eppure pare cheinizi a tremare per la presenza di una rivale che non passa del tutto inosservata. Si, perché può piacere o meno, ma Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne alle prese con il reality, non è certo una donna che non si lascia ammirare. Difficile restare del ...

Advertising

xhalamett : solo io faccio le cose e mi dimentico di averle fatte praticamente ancora prima di farle? tipo sono appena entrata… - Adrianaaaaaaaa : Esco in giro per bar dopo tanto e chi mi trovo davanti? Proprio il tizio che ho beccato a scopare con la mia coinqu… - MARIANGELABIRIN : @Clutcher Reapira?ho un cideo terrificante ..e' simile atrutturato come lagher,camere xontainer x 8 persone senz b… - i7Ryuuji : @youbrokecalumm sono con le mie migliori amiche, sono in bagno e non ho chiuso la porta perché non mi andava - itboyyeosang : darò la colpa a mio fratello che si è chiuso in bagno -