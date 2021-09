L'Italia trova nei Big Data un "tesoro" da 15 miliardi (Di domenica 26 settembre 2021) L'unico benefico effetto della pandemia è stata l'accelerazione in Italia della digitalizzazione. Ma l'uso intensivo della rete crea una grande massa di dati che vanno elaborati, conservati ma anche ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 settembre 2021) L'unico benefico effetto della pandemia è stata l'accelerazione indella digitalizzazione. Ma l'uso intensivo della rete crea una grande massa di dati che vanno elaborati, conservati ma anche ...

Advertising

Agenzia_Italia : Una madre ha trovato droga in camera del figlio e lo ha fatto arrestare - LegaSalvini : VIENI A FIRMARE TUTTI I GIORNI NEL TUO MUNICIPIO! Non ci sono moduli nel tuo comune? Segnalacelo a referendumgiusti… - silvia_79asro : RT @ClubGomminiDOro: Cecilia è nata il 16/04/21. Sta diventando grande in uno stallo temporaneo ?????? Aiutatemi a trovarle una bella famiglia… - marily1980 : RT @EdiPrevis: Cucciolo METICCIO maschio di taglia media in adozione si trova a Caserta ma è adottabile in tutto il centro e nord Italia -… - arabafenice35 : RT @ClubGomminiDOro: Cecilia è nata il 16/04/21. Sta diventando grande in uno stallo temporaneo ?????? Aiutatemi a trovarle una bella famiglia… -