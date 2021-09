Juventus, il giocatore è pronto a partire: ipotesi cessione a zero (Di domenica 26 settembre 2021) L’arrivo di Allegri sulla panchina della Juventus non ha fatto rientrare Aaron Ramsey nei titolari della squadra. Il gallese ha un ingaggio piuttosto alto, per questo la dirigenza bianconera starebbe meditando di lasciarlo partire a 0 già a gennaio. Il giocatore è seguito in Premier League a seguire con particolare attenzione l’evolversi della situazione ci sono ben 3 club: Newcastle, West Ham e Everton. A far gola a tutte le squadre è la possibilità di prendere un centrocampista di qualità senza pagarne il cartellino, tuttavia i molti infortuni di Ramsey e il suo elevato ingaggio sono gli scogli più grandi per i club. Vedremo se questo trasferimento avverrà o se la Juventus rilancerà Ramsey! POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tottenham, Paratici pesca in casa Juventus L'articolo proviene ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 settembre 2021) L’arrivo di Allegri sulla panchina dellanon ha fatto rientrare Aaron Ramsey nei titolari della squadra. Il gallese ha un ingaggio piuttosto alto, per questo la dirigenza bianconera starebbe meditando di lasciarloa 0 già a gennaio. Ilè seguito in Premier League a seguire con particolare attenzione l’evolversi della situazione ci sono ben 3 club: Newcastle, West Ham e Everton. A far gola a tutte le squadre è la possibilità di prendere un centrocampista di qualità senza pagarne il cartellino, tuttavia i molti infortuni di Ramsey e il suo elevato ingaggio sono gli scogli più grandi per i club. Vedremo se questo trasferimento avverrà o se larilancerà Ramsey! POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tottenham, Paratici pesca in casaL'articolo proviene ...

