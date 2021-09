Dayane Mello ancora molestata a La Fazenda: Nego Do Borel squalificato grazie alla pressione del web (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo il grave comportamento di Nego do Borel nei confronti di Dayane Mello, la produzione del reality La Fazenda 13 ha deciso di espellere il cantante dalla trasmissione. Questo il comunicato ufficiale: Record TV informa che, dalla mattina di questo sabato (25), sta lavorando a un’attenta inchiesta in relazione ai fatti dell’ultima notte nel reality ‘A Fazenda’ che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello. Un team multidisciplinare si è occupato dell’analisi di tutto il materiale registrato, oltre ad aspettare che Dayane e gli altri concorrenti si svegliassero per raccogliere ulteriori elementi, discorsi e testimonianze che potessero supportare la decisione da ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo il grave comportamento didonei confronti di, la produzione del reality La13 ha deciso di espellere il cantante dtrasmissione. Questo il comunicato ufficiale: Record TV informa che, dmattina di questo sabato (25), sta lavorando a un’attenta inchiesta in relazione ai fatti dell’ultima notte nel reality ‘A’ che hanno coinvoltodo. Un team multidisciplinare si è occupato dell’analisi di tutto il materiale registrato, oltre ad aspettare chee gli altri concorrenti si svegliassero per raccogliere ulteriori elementi, discorsi e testimonianze che potessero supportare la decisione da ...

