Tom Felton, come sta dopo il malore? Il post di un amico rassicura i fan (Di sabato 25 settembre 2021) Un amico di Tom Felton ha condiviso un aggiornamento sui propri profili social a proposito della salute dell'attore, dopo la star ha avuto un malore durante una partita di golf. Tom Felton, l'attore di Harry Potter che ha interpretato Draco Malfoy nel franchise, ha recentemente spaventato i suoi fan quando è stato portato via su una barella dopo aver avuto un malore presso la partita di golf delle celebrità della Ryder Cup giovedì, nel Wisconsin. Molti si sono chiesti come sta Felton e una risposta rassicurante è arrivata da un suo amico, via Instagram. Nelle immagini dell'incidente, il 34enne è seduto per terra mentre un team medico controlla il suo stato di salute. Anche se Tom non ...

