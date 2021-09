Spezia-Milan 1-2, Brahim Diaz nel finale: pagelle e tabellino (Di sabato 25 settembre 2021) Lo spagnolo risolve all’86’ una trasferta complicata. Prima rete di Maldini con la maglia di papà e nonno Spezia-Milan, pagelle e tabellino Spezia-Milan, pagelle e tabellino Spezia-Milan, pagelle e tabellino Spezia-Milan, pagelle e tabellino – In una trasferta che si rivela essere molto complicata per gli uomini di Stefano Pioli, il Milan riesce a espugnare anche lo Stadio Picco grazie a una rete di Brahim Diaz da subentrante all’86’. Tanta fatica per i rossoneri, nel primo tempo quando non era facile trovare spazi tra le maglie liguri e non era arrivato neanche ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 settembre 2021) Lo spagnolo risolve all’86’ una trasferta complicata. Prima rete di Maldini con la maglia di papà e nonno– In una trasferta che si rivela essere molto complicata per gli uomini di Stefano Pioli, ilriesce a espugnare anche lo Stadio Picco grazie a una rete dida subentrante all’86’. Tanta fatica per i rossoneri, nel primo tempo quando non era facile trovare spazi tra le maglie liguri e non era arrivato neanche ...

AntoVitiello : Tre punti pesantissimi per il #Milan a La Spezia. Decide ancora lui, un grande #BrahimDiaz, sempre più importante p… - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - Gazzetta_it : Milan, Kessie-Bennacer con lo Spezia. E c'è una chance per Maldini - CarroRafaLeao : RT @masolinismo: oggi pomeriggio una focaccina genovese ripiena di merda, che ha visto TUTTA la partita spezia milan, al passo falso del mi… - sportli26181512 : Spezia-Milan 1-2: video, gol e highlights: Tre punti pesantissimi e sofferti per il Milan, che al Picco vince con u… -