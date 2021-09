LUANA RAVEGNINI: TORNO IN TV CON CHECK UP. L’OCA GIULIVA? FORZATURE CHE NON RIFAREI (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo una lunga assenza dalla tv, torna LUANA RAVEGNINI e con lei torna CHECK Up, lo storico programma di medicina e salute nato nel 1977 e andato in onda fino al 2002. “Sono molto emozionata e onorata. Cercheremo di essere un punto di riferimento per gli spettatori, di fare chiarezza, soprattutto in questo momento di confusione. Vogliamo che la gente capisca che ci deve seguire perché diciamo solo le cosa come stanno“, così la conduttrice. La popolarità arriva nel 1991 quando diventa su Canale 5 la valletta de Il Pranzo è servito, condotto da Claudio Lippi che prese il testimone da Corrado. Poi un decennio tra Rai1 e Rai2: Sereno Variabile, Luna Park, Sanremo Giovani, Easy Driver, Pole Position. Alla domanda su cosa non rifarebbe: “Penso a quando interpretavo L’OCA GIULIVA. Tutte cose che non mi ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo una lunga assenza dalla tv, tornae con lei tornaUp, lo storico programma di medicina e salute nato nel 1977 e andato in onda fino al 2002. “Sono molto emozionata e onorata. Cercheremo di essere un punto di riferimento per gli spettatori, di fare chiarezza, soprattutto in questo momento di confusione. Vogliamo che la gente capisca che ci deve seguire perché diciamo solo le cosa come stanno“, così la conduttrice. La popolarità arriva nel 1991 quando diventa su Canale 5 la valletta de Il Pranzo è servito, condotto da Claudio Lippi che prese il testimone da Corrado. Poi un decennio tra Rai1 e Rai2: Sereno Variabile, Luna Park, Sanremo Giovani, Easy Driver, Pole Position. Alla domanda su cosa non rifarebbe: “Penso a quando interpretavo. Tutte cose che non mi ...

