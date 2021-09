LIVE Inter-Atalanta 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Lautaro sblocca la partita!

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Goooooooooooooool,Martinezzzzzzzzzzzz, strepitosa rete diche al volo la mette sul secondo palo dentro l’area di rigore,1-0. 5? Gallo per Malinovskyi per fallo su Barella. 3? Dzeko con il piatto al volo dopo un cross di Darmian, non trova la porta. 1? Inizia la partita 17.56 Entrano in campo le due squadre. 17.53 Tra poco ingresso in campo delle due squadre. 17.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match! 17.47 L’è la squadra che nell’anno solare 2021 ha vinto più partite in casa nei maggiori cinque campionati europei (14) – nel parziale 46 gol per i nerazzurri, una media di 3.3 ad incontro. 17.44 Nelle due passate stagioni l’non ha mai perso contro ...

Inter : ?? | RISCALDAMENTO Manca sempre meno al fischio d'inizio di #InterAtalanta Segui il live del match su @DAZN_IT??… - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterAtalanta ?? Dallo stadio @EvaGini, @FSIANI87 e Ma… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Vuoi rivivere #InterBologna? ?? Guarda qui tutte le foto ??

- Atalanta, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 ,de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 9 ...Risultati e classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della sesta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla sesta giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 25 e lunedì 27 ...MILAN, ITALY - SEPTEMBER 15: Head coach of FC Internazionale Simone Inzaghi looks on before the UEFA Champions League group D match between Inter and Real Madrid at Giuseppe Meazz ...In attesa del derby della Capitale tra Lazio e Roma, sarà la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta a incendiare la prima parte della sesta giornata di Serie A. I nerazzurri, secondi ...