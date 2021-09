LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: spettacolo in corsa, olandesi contenute alla grande dalle azzurre! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Si mette Van Dijk a fare il ritmo quando mancano meno di 15 chilometri all’arrivo! 16.10 A Garcia rimangono undici secondi misurati sotto al traguardo. Nel frattempo, neanche a dirlo, riparte Van Vleuten! 16.09 Riparte ancora Van Vleuten! L’olandese ci sta provando in tutte le maniere! 16.08 Siamo nel rettilineo prima del traguardo: suona la campana dell’ultimo giro! 16.07 C’è ancora il Sint-Antoniusberg (230 metri al 5,47%, pendenza massima dell’11%) prima di transitare sotto il traguardo per l’ultima volta. 16.06 Nel gruppetto davanti sono rimaste una ventina: c’è stata una scrematura non indifferente. 16.05 Garcia rimane in testa con un tesoretto che supera di poco i dieci secondi. 16.04 VAN VLEUTENNNNNNNNNN!!!!!! UN’ALTRA STILETTATA!! ANCORA CONTENUTA L’OLANDESE! 16.04 Lucinda Brand ci riprova!! ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Si mette Van Dijk a fare il ritmo quando mancano meno di 15 chilometri all’arrivo! 16.10 A Garcia rimangono undici secondi misurati sotto al traguardo. Nel frattempo, neanche a dirlo, riparte Van Vleuten! 16.09 Riparte ancora Van Vleuten! L’olandese ci sta provando in tutte le maniere! 16.08 Siamo nel rettilineo prima del traguardo: suona la campana dell’ultimo giro! 16.07 C’è ancora il Sint-Antoniusberg (230 metri al 5,47%, pendenza massima dell’11%) prima di transitare sotto il traguardo per l’ultima volta. 16.06 Nel gruppetto davanti sono rimaste una ventina: c’è stata una scrematura non indifferente. 16.05 Garcia rimane in testa con un tesoretto che supera di poco i dieci secondi. 16.04 VAN VLEUTENNNNNNNNNN!!!!!! UN’ALTRA STILETTATA!! ANCORA CONTENUTA L’OLANDESE! 16.04 Lucinda Brand ci riprova!! ...

