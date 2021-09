La probabile formazione del Napoli: tornano Politano e Rrahmani (Di sabato 25 settembre 2021) Domani sera il Napoli affronterà il Cagliari. Di seguito la probabile formazione secondo Sky Sport, con Politano che torna titolare al posto di Lozano e Rrahmani confermato dal primo minuto dopo i problemi fisici patiti a Genova. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Luciano Spalletti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Domani sera ilaffronterà il Cagliari. Di seguito lasecondo Sky Sport, conche torna titolare al posto di Lozano econfermato dal primo minuto dopo i problemi fisici patiti a Genova.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo,, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz;, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Luciano Spalletti. L'articolo ilsta.

