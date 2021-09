Green pass e quarantena, la denuncia di Belpietro: «Il governo ci spinge a diventare spie e bugiardi» (Di sabato 25 settembre 2021) Le norme varate dal governo su Green pass e quarantena hanno tutte le caratteristiche per trasformarsi in una gimkana tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori chiamati a rispettarle. Ovvero per tutti i cittadini. Da un lato infatti i primi sono obbligati a controlli ostici, con l’aggravio della segnalazione da trasmettere al prefetto. Una circostanza che può risultare particolarmente complicata in caso di prestazioni domestiche, da quelle delle colf a quelle degli artigiani. Dall’altro ai secondi si chiede, giustamente, di ritirarsi in quarantena, senza però garantire loro le coperture finanziarie per quel periodo di assenza forzata dal lavoro, rispetto alla quale magari il dipendente sconta solo il costo della sfortunata coincidenza di essere entrato suo malgrado in contatto con un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) Le norme varate dalsuhanno tutte le caratteristiche per trasformarsi in una gimkana tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori chiamati a rispettarle. Ovvero per tutti i cittadini. Da un lato infatti i primi sono obbligati a controlli ostici, con l’aggravio della segnalazione da trasmettere al prefetto. Una circostanza che può risultare particolarmente complicata in caso di prestazioni domestiche, da quelle delle colf a quelle degli artigiani. Dall’altro ai secondi si chiede, giustamente, di ritirarsi in, senza però garantire loro le coperture finanziarie per quel periodo di assenza forzata dal lavoro, rispetto alla quale magari il dipendente sconta solo il costo della sfortunata coincidenza di essere entrato suo malgrado in contatto con un ...

