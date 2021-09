Due fontane pubbliche al Rione Ferrovia, Mastella: “Accesso gratuito all’acqua” (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da alcuni giorni il Rione Ferrovia dispone di due fontane pubbliche che ho voluto dislocare in uno dei quartieri più popolosi della Città, crocevia di arrivi e partenze con la stazione centrale, sede dell’ospedale Fatebenefratelli e di molti istituti scolastici. Si tratta di un’iniziativa che abbiamo portato avanti in collaborazione con Gesesa anche per promuovere un uso consapevole delle risorse naturali, allontanando la cultura dell’usa e getta riducendo fortemente il numero di bottiglie di plastica in circolazione. Le nuove fontane, infatti, rappresenteranno punti di Accesso libero e gratuito all’acqua pubblica che consentiranno la disponibilità immediata per la comunità, nel rispetto del decoro dei luoghi e di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da alcuni giorni ildispone di dueche ho voluto dislocare in uno dei quartieri più popolosi della Città, crocevia di arrivi e partenze con la stazione centrale, sede dell’ospedale Fatebenefratelli e di molti istituti scolastici. Si tratta di un’iniziativa che abbiamo portato avanti in collaborazione con Gesesa anche per promuovere un uso consapevole delle risorse naturali, allontanando la cultura dell’usa e getta riducendo fortemente il numero di bottiglie di plastica in circolazione. Le nuove, infatti, rappresenteranno punti dilibero epubblica che consentiranno la disponibilità immediata per la comunità, nel rispetto del decoro dei luoghi e di ...

