Arsenal vs Tottenham Hotspur: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo un doloroso periodo di derby a porte chiuse nel nord di Londra, i tifosi si preparano ad arrivare in massa all’Emirates Stadium per assistere ai clacson di Arsenal e Tottenham Hotspur domenica 26 settembre. I Gunners entrano in questa partita dopo il successo per 3-0 in EFL Cup contro l’AFC Wimbledon, mentre gli Spurs hanno avuto bisogno di rigori per superare la linea contro il Wolverhampton Wanderers. Il calcio di inizio di Arsenal vs Tottenham Hotspur è previsto alle 17:30. Prepartita Arsenal vs Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre? Arsenal Martin Odegaard si è subito innamorato dei tifosi dell’Arsenal con un gol nel derby di Emirates North London della scorsa stagione – ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo un doloroso periodo di derby a porte chiuse nel nord di Londra, i tifosi si preparano ad arrivare in massa all’Emirates Stadium per assistere ai clacson didomenica 26 settembre. I Gunners entrano in questa partita dopo il successo per 3-0 in EFL Cup contro l’AFC Wimbledon, mentre gli Spurs hanno avuto bisogno di rigori per superare la linea contro il Wolverhampton Wanderers. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:30. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Martin Odegaard si è subito innamorato dei tifosi dell’con un gol nel derby di Emirates North London della scorsa stagione – ...

