Vita in Diretta choc, l’operatore e la giornalista vengono aggrediti. Matano interviene in diretta: «Sono senza parole» (Di venerdì 24 settembre 2021) Vita in diretta choc, l’operatore e la giornalista vengono aggrediti. Alberto Matano interviene in diretta: «Sono senza parole». Pochi minuti fa, il conduttore del programma di Rai1 ha mostrato ai telespettatori una serie di immagini raccapriccianti. Nel video, l’inviata Ilaria Pietracalvina e l’operatore Sono a Colleferro, fuori alla casa dei genitori dei fratelli Bianchi, in carcere con l’accusa dell’omicidio di Willy Monteiro. La giornalista tenta di fare qualche domanda alla madre affacciata alla finestra, ma la donna s’infuria. A quel punto, esce il padre fuori di sé che colpisce ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 24 settembre 2021)ine la. Albertoin: «». Pochi minuti fa, il conduttore del programma di Rai1 ha mostrato ai telespettatori una serie di immagini raccapriccianti. Nel video, l’inviata Ilaria Pietracalvina ea Colleferro, fuori alla casa dei genitori dei fratelli Bianchi, in carcere con l’accusa dell’omicidio di Willy Monteiro. Latenta di fare qualche domanda alla madre affacciata alla finestra, ma la donna s’infuria. A quel punto, esce il padre fuori di sé che colpisce ...

