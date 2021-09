Poiché il cane tace | parlerò io Questo è il caos | evviva il caos

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 24 settembre 2021)ilcontinua are, per una forma di viltà oltre che di opportunismo,io.a lui va sempre bene tutto, a patto che la ciotola sia piena e i gatti aspettino che lui abbia finito di mangiare per avventarsi sui resti di cibo,insomma a nessun altro importa davvero del bene comune, ma solo del proprio metro quadrato di cortile, tocca a me denunciare. Così non va, questa situazione non è accettabile neanche per le cavallette che si preparano alla grande invasione: l’autunno è arrivato ma ilgoverna ancora ogni risveglio, ogni insonnia, ogni stanza della casa e ogni orario scolastico, provvisorio o definitivo è la stessa cosa. Non si capisce niente, non ci sono regole, nessuno sa niente, non ci sono nemmeno ...