PNRR, l'Italia è in ritardo sulle riforme: a rischio i fondi del Recovery? (Di venerdì 24 settembre 2021) Si apre un autunno complicato per l'Italia. In base alla tabella di marcia fissata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il nostro Paese deve raggiungere 51 obiettivi, fra riforme e investimenti, entro la fine di quest'anno. Siamo a quota 13. Di questo passo c'è il serio rischio che Bruxelles non eroghi i prossimi finanziamenti stabiliti dal piano Next Generation Eu, il cosiddetto Recovery plan. PNRR, richiamo ai ministri Otto riforme approvate su 27 e 5 investimenti realizzati su 24 sono pochi. Fra tre mesi la Commissione europea vaglierà l'operato del Governo e ora Draghi e i suoi ministri devono correre. Ecco perché, con un'informativa affidata in Consiglio dei ministri al sottosegretario Roberto Garofoli e al titolare dell'Economia, Daniele Franco, il ...

