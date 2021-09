Liberato l'ex presidente della Catalogna Puigdemont: ma dorà restare in Sardegna (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto cpme previsto: per la Corte d'Appello di Sassari, l'arresto di Carles Puigdemont non è illegale. Accogliendo anche la richiesta della procuratrice generale, il giudice ha stabilito che non c'è ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto cpme previsto: per la Corte d'Appello di Sassari, l'arresto di Carlesnon è illegale. Accogliendo anche la richiestaprocuratrice generale, il giudice ha stabilito che non c'è ...

