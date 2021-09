L' ex preparatore atletico del Napoli | Ai tempi di Mazzarri c' era un calciatore che mi aveva impressionato

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 settembre 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Corrado Saccone,deldi Waltere attuale collaboratore dell’Al-Faisaly in Arabia Saudita. Ecco quanto evidenziato: "Le differenze tra il calcio arabo e quello europeo? Innanzitutto il clima, che obbliga i giocatori arabi ad allenarsi di sera, con una temperatura che comunque raggiunge i 37-38 gradi. La qualità, in ogni caso, non è affatto bassa, essendoci calciatori provenienti da tante nazioni diverse. I miei ricordi napoletani? Chi mi hadi più è stato Cavani,una voglia di lavorare e migliorare impressionante. Lavezzi? Era il mio preferito, era molto estroso, come tutti i sudamericani, ma educatissimo. Lavorava sempre al massimo, anche in ...