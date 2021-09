Le Agorà del Pd servono anche a far rientrare i bersaniani, spostando il partito a sinistra (Di venerdì 24 settembre 2021) Avevamo capito male: le Agorà di Enrico Letta non sono (solo) una piattaforma per raccogliere proposte dal basso bensì un comodo autobus per far rientrare nel partito democratico Pier Luigi Bersani e i suoi compagni di Articolo 1. Se le cose stanno come ha scritto Giovanna Casadio su Repubblica, «i bersaniani guideranno l’organizzazione delle Agorà su lavoro e salario minimo, welfare e salute, fisco e redistribuzione» e dunque «entro Natale sarà delineato il nuovo percorso comune». Insomma, Articolo 1 come parte integrante dell’iniziativa. Il che significa che il dado pare tratto: il partito democratico di Letta si allargherà a sinistra accentuando così una torsione evidente da mesi, certificando che la sinistra interna ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 settembre 2021) Avevamo capito male: ledi Enrico Letta non sono (solo) una piattaforma per raccogliere proposte dal basso bensì un comodo autobus per farneldemocratico Pier Luigi Bersani e i suoi compagni di Articolo 1. Se le cose stanno come ha scritto Giovanna Casadio su Repubblica, «iguideranno l’organizzazione dellesu lavoro e salario minimo, welfare e salute, fisco e redistribuzione» e dunque «entro Natale sarà delineato il nuovo percorso comune». Insomma, Articolo 1 come parte integrante dell’iniziativa. Il che significa che il dado pare tratto: ildemocratico di Letta si allargherà aaccentuando così una torsione evidente da mesi, certificando che lainterna ...

