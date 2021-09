Il Napoli è in testa alla classifica (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Napoli è in testa alla classifica. Ma al termine di Sampdoria-Napoli, ai microfoni di Sky, Luciano Spalletti getta acqua sul fuoco: “Bisogna continuare a lavorare con tranquillità perché negli ultimi anni la media punti per entrare in Champions è stata di 80-85 punti. Ne mancano ancora 72. Lo scudetto è a 90 punti, cambia poco se oggi ne mancano 75 o 85. E’ un’assurdità dire che ora siamo i favoriti per vincere. Pensare che qualcuno che ha 7-8 punti sia fuori dai giochi è un qualcosa di sbagliato, a meno che non si voglia mettere pressione a quelle davanti. C’è ancora tanta strada da fare e tante partite da vincere su campi difficili”. , grazie anche ad Osimhen Poi il tecnico del Napoli ha proseguito nell’intervista analizzando la prestazione di Osimhen: “La Sampdoria è stata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilè in. Ma al termine di Sampdoria-, ai microfoni di Sky, Luciano Spalletti getta acqua sul fuoco: “Bisogna continuare a lavorare con tranquillità perché negli ultimi anni la media punti per entrare in Champions è stata di 80-85 punti. Ne mancano ancora 72. Lo scudetto è a 90 punti, cambia poco se oggi ne mancano 75 o 85. E’ un’assurdità dire che ora siamo i favoriti per vincere. Pensare che qualcuno che ha 7-8 punti sia fuori dai giochi è un qualcosa di sbagliato, a meno che non si voglia mettere pressione a quelle davanti. C’è ancora tanta strada da fare e tante partite da vincere su campi difficili”. , grazie anche ad Osimhen Poi il tecnico delha proseguito nell’intervista analizzando la prestazione di Osimhen: “La Sampdoria è stata ...

