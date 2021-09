Giugliano | in posta con documenti falsi per Reddito di Emergenza | arrestata

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si era recata incon l’intento di riscuotere ildima non aveva fatto i conti che da li a poco sarebbe stata beccata per il documento che aveva con se non era originale. Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno tratto in arresto una 21enne di origini rom. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.