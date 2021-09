Gf Vip 6 | quarta puntata | eliminato Tommaso Eletti dopo un confronto con Valentina Nulli Augusti | Soleil Sorge in lacrime dopo un faccia a faccia con Gianmaria Antinolfi In nomination…

(Di sabato 25 settembre 2021) È appena terminato il quarto appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. In studio Alfonso Signorini e le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Questa sera presenti anche le Grandi Sorelle, due nuove opinioniste del popolo: Rosella e Adriana. Il conduttore è poi passato al saluto dei vipponi e li ha avvisati della presenza di una busta nera. Il primo argomento trattato inha riguardato le regole della Casa e il consumo di cibo, entrambi motivi di litigio di questi giorni. Nella clip, Sophie Codegoni,e Nicola Pisu hanno mangiato, a notte fonda, della carne di nascosto dagli altri. “Speriamo che non si svegli Jessica.” ha concluso. Proprio la principessa ha sottolineato che bisogna adottare delle regole e crede che la ...

Advertising

glooit : Grande Fratello Vip, i nominati della quarta puntata sono: Gianmaria, Miriana, Andrea e Nicola leggi su Gloo… - fabiofabbretti : #GFVIP, quarta puntata – Bruganelli silura Soleil: «Anche di te le opere ci sfuggono». Tommaso accusato dalla ex ed… - IsaeChia : #GfVip 6, quarta puntata: eliminato Tommaso Eletti (dopo un confronto con Valentina Nulli Augusti), Soleil Sorge in… - infoitcultura : Gf Vip, parte la quarta puntata: chi sarà eliminato tra Davide e Tommaso? La diretta - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021 quarta puntata in diretta – Tommaso rivede Valentina - #Grande #Fratello #quarta #puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Vip quarta

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf, le anticipazioni dellapuntata IL REALITY Manuel Bortuzzo, baci e coccole con Lulú TELEVISIONE Lo scherzo di Francesca Cipriani a Giucas Casella TV Gf, ...Grande Fratello, Tommaso Zorzi attacca Signorini e la Ricciarelli: 'Ottusa no ma ricchio*e si?'. Si trattava di un gioco ad hoc ideato dagli autori per creare dinamiche durante lapuntata, e in effetti gli ...Sono quattro i nominati della quarta puntata del Grande Fratello Vip, si tratta di Miriana Trevisan, Andrea Carlino, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ...Tommaso Eletti è il primo eliminato della nuova edizione del "Grande Fratello Vip". L'ex protagonista di "Temptation Island" è stato sconfitto al televoto dall'attore Davide Silvestri. LEGGI ANCHE > ...