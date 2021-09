Germania, IFO: cala fiducia imprese a settembre (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Il sentiment nell’economia tedesca subisce un’altra battuta d’arresto. Si tratta della terza caduta consecutiva. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’IFO Institute, l’indice si è attestato a 98,8 punti dai 99,6 di agosto (dato rivisto da 99,4) risultando inoltre al di sotto del consensus che stimava una discesa fino a 98,9 punti. Peggiora anche l’indice sulle condizioni attuali, che si posiziona a 100,4 punti dai 101,4 punti precedenti, risultando inferiore ai 101,8 attesi dagli analisti. Sopra le aspettative il sottoindice relativo alle attese future che si porta fino a 97,3 punti dai 97,8 precedenti, ma sopra i 96,5 punti stimati dal mercato. I problemi nell’approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi stanno frenando l’economia tedesca – spiegano gli esperti dell’Istituto -. Il settore manifatturiero sta attraversando una recessione a collo di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – Il sentiment nell’economia tedesca subisce un’altra battuta d’arresto. Si tratta della terza caduta consecutiva. Secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’IFO Institute, l’indice si è attestato a 98,8 punti dai 99,6 di agosto (dato rivisto da 99,4) risultando inoltre al di sotto del consensus che stimava una discesa fino a 98,9 punti. Peggiora anche l’indice sulle condizioni attuali, che si posiziona a 100,4 punti dai 101,4 punti precedenti, risultando inferiore ai 101,8 attesi dagli analisti. Sopra le aspettative il sottoindice relativo alle attese future che si porta fino a 97,3 punti dai 97,8 precedenti, ma sopra i 96,5 punti stimati dal mercato. I problemi nell’approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi stanno frenando l’economia tedesca – spiegano gli esperti dell’Istituto -. Il settore manifatturiero sta attraversando una recessione a collo di ...

