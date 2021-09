Genoa | Wander 777 Partners | «Vogliamo custodire le gloriosa eredità di questo club»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il fondatore di 777Joshha parlato degli obiettivi che si pone la holding alla guida delJosh, nuovo proprietario dele fondatore di 777, a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi che si pone con ilrossoblù e dei motivi che hanno portato la holding a investire in Italia. OBIETTIVI – «Comprendiamo e rispettiamo la nostra responsabilità. Perciòe proteggere l’orgogliosadei rossoblù puntando ai migliori piazzamenti possibili in A. Voglio esprimere prima di tutto l’onore di essere qui e di aver acquisito ilpiù antico d’Italia. E’ stata una scelta quasi ovvia, dettata dalla nostra passione per lo sport che ci ...

"Siamo profondamente onorati di diventare parte di un club con una storia, un patrimonio e una tradizione così grande come il", ha detto Josh, fondatore e managing partner di 777 ......di Josh, fondatore e Managing Partner di 777 Partners: "Siamo profondamente onorati di diventare parte di un club con una storia, un patrimonio e una tradizione così grande come il. ...Il Genoa è il nono club italiano di proprietà americana, il sesto in Serie A. Ma cosa attira gli uomini d’affari a stelle a strisce a venire a investire nel nostro Paese? Secondo Wander è «la bellezza ...Josh Wander, Juan Arciniegas e Andres Blazquez hanno inaugurato la nuova era del Grifone insediandosi a Villa Rostan e hanno parlato dei progetti del fondo 777 Partners per il Genoa, ...