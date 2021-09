Fridays for future in piazza: tornano le proteste per il clima (Di venerdì 24 settembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 settembre 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

Agenzia_Ansa : Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto. Oggi 450 iniziative dei 'Fridays for future' in Germania. #ANSA - SkyTG24 : Fridays for Future, migliaia di persone in corteo a Torino - Corriere : I ragazzi di Fridays For Future Italia: 10 motivi per scioperare per il clima oggi - lucapasto71 : L'impegno per il clima non deve conoscere soste. Perché il tempo è sempre di meno per salvare il pianeta. L'attivis… - tinas48 : RT @francofontana43: Dopo due anni di lockdown e in vista della Conferenza mondiale di Glasgow. Clima, i Fridays for future tornano in piaz… -