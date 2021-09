Donna salva per un soffio, attraversa i binari con il treno in arrivo | video (Di venerdì 24 settembre 2021) É accaduto nella stazione di Ermelo, nei Paesi Bassi: una Donna ha attraversato i binari un istante prima che passasse il treno. Non solo li ha oltrepassati una volta, ma pochi secondi dopo ha ripetuto lo stesso folle gesto per tornare indietro. Il filmato è stato diffuso sui social da ProRail per denunciare la mancanza di attenzione e incuranza delle regole da parte dei pendolari. È anche uno shock per i conducenti, sottolineano nel tweet. Frenano e sono obbligati a continuare a passo d'uomo per evitare altri incidenti. La Donna nel video evita per un soffio la tragedia. Se avesse oltrepassato i binari un secondo dopo, l'epilogo sarebbe stato certamente diverso. Guarda tutti i video India, bambino cade sui binari: ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 settembre 2021) É accaduto nella stazione di Ermelo, nei Paesi Bassi: unahato iun istante prima che passasse il. Non solo li ha oltrepassati una volta, ma pochi secondi dopo ha ripetuto lo stesso folle gesto per tornare indietro. Il filmato è stato diffuso sui social da ProRail per denunciare la mancanza di attenzione e incuranza delle regole da parte dei pendolari. È anche uno shock per i conducenti, sottolineano nel tweet. Frenano e sono obbligati a continuare a passo d'uomo per evitare altri incidenti. Lanelevita per unla tragedia. Se avesse oltrepassato iun secondo dopo, l'epilogo sarebbe stato certamente diverso. Guarda tutti iIndia, bambino cade sui: ...

