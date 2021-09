Calcio: Tudor 'Genoa forte,no alibi ma trasferte in pochi giorni pesano' (Di venerdì 24 settembre 2021) "Vogliamo giocare un'altra gara importante", dice il tecnico del Verona VERONA - "Due trasferte così lunghe e ravvicinate pesano, non c'è dubbio, ma non ci sono e non ci vogliamo creare alibi. Quello ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) "Vogliamo giocare un'altra gara importante", dice il tecnico del Verona VERONA - "Duecosì lunghe e ravvicinate, non c'è dubbio, ma non ci sono e non ci vogliamo creare. Quello ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tudor Calcio: Tudor 'Genoa forte,no alibi ma trasferte in pochi giorni pesano' Difficile parlare di formazione, Tudor aspetta ancora altre risposte dal campo, ma anche dallo staff medico. "Sutalo potrebbe essere convocato. Veloso spero sarà disponibile nelle prossime settimane, ...

Verona, Tudor: 'Tre gare in una settimana? Una pazzia' Parola di Igor Tudor, tecnico del Verona, in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa : " Affrontiamo una squadra forte e dobbiamo vedere come stanno i ragazzi per decidere chi far ...

