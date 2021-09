X Factor 2021 stasera in tv: le anticipazioni della seconda puntata (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto pronto per la seconda puntata di X Factor 2021, in onda questa sera alle 21.15. Ancora audizioni: tra questi si nasconde il vincitore di questa edizione? Foto Sky La prima puntata, giovedì scorso, è stata un successo. A Sky stanno dando i numeri. Quelli che certificano che si è partiti con il piede giusto. 1 milione e 325 mila spettatori. Quasi il 6 per cento di share. Boom di interazioni sui social. X Factor 2021 ha spopolato. E stasera si ripete? La seconda puntata dedicata alle audition va in onda alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now. Leggi su amica (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto pronto per ladi X, in onda questa sera alle 21.15. Ancora audizioni: tra questi si nasconde il vincitore di questa edizione? Foto Sky La prima, giovedì scorso, è stata un successo. A Sky stanno dando i numeri. Quelli che certificano che si è partiti con il piede giusto. 1 milione e 325 mila spettatori. Quasi il 6 per cento di share. Boom di interazioni sui social. Xha spopolato. Esi ripete? Ladedicata alle audition va in onda alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now.

