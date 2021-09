The World's 50 Best Restaurants annuncia la lista 51-100 per il 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) - LONDRA, 23 settembre 2021 /PRNewswire/



The World's 50 Best Restaurants, sponsorizzato da S.Pellegrino e Acqua Panna, presenta oggi la sua lista di ristoranti classificati tra il 51° e il 100° posto in vista della cerimonia annuale di premiazione, che si terrà martedì 5 ottobre 2021 ad Anversa, nelle Fiandre: Al di fuori degli hotspot culinari più rinomati, la cittadina marittima belga Koksijde è rappresentata da Willem Hiele al n.77 e La Grenouillère a La Madelaine-sous-Montreuil, nel nord della Francia, rientra al n.92. Anche la stella gastronomica di Città del Capo è in ascesa, con La Colombe che scala 33 posti fino al n.81 e un nuovo ingresso, Fyn, al n.92. L'elenco ampliato di quest'anno comprende un numero record di sedi asiatiche, con cinque paesi rappresentati. Inoltre, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) - LONDRA, 23 settembre/PRNewswire/The's 50, sponsorizzato da S.Pellegrino e Acqua Panna, presenta oggi la suadi ristoranti classificati tra il 51° e il 100° posto in vista della cerimonia annuale di premiazione, che si terrà martedì 5 ottobread Anversa, nelle Fiandre: Al di fuori degli hotspot culinari più rinomati, la cittadina marittima belga Koksijde è rappresentata da Willem Hiele al n.77 e La Grenouillère a La Madelaine-sous-Montreuil, nel nord della Francia, rientra al n.92. Anche la stella gastronomica di Città del Capo è in ascesa, con La Colombe che scala 33 posti fino al n.81 e un nuovo ingresso, Fyn, al n.92. L'elenco ampliato di quest'anno comprende un numero record di sedi asiatiche, con cinque paesi rappresentati. Inoltre, ...

