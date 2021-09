Le aperture di Marca e As sul Real Madrid | “Un rullo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 23 settembre 2021) Successo netto quello di ieri deldi Carlo Ancelotti che ha superato il Maiorca per 6-1: sugli scudi Asensio, autore di una tripletta. Gli altri gol sono statiizzati da Isco e dalla doppietta di Benzema. Nella prima pagina odierna, il quotidiano spagnoloha celebrato i Blancos: “Un”, il titolo scelto. Sulla stessa linea d’onda As che ha dedicato la sua apertura a un giocatore in particolare: “Asensio partecipa alla festa”. Foto: Prima paginaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.