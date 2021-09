Il miracolo delle donne: l’unità del centrodestra su un tema che interessa i napoletani (e le napoletane) (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – A dieci giorni dalla urne, un miracolo politico già è stato compiuto. E’ quello delle donne del centrodestra che, in maniera finalmente unitaria, hanno portato all’attenzione pubblica un problema che tutti i giorni devono affrontare migliaia di napoletani e soprattutto napoletane inerente la sicurezza in Metropolitana. Che sarà la più bella, ma sicuramente anche la meno funzionale e una delle più pericolose del mondo. E quindi: attorno a un problema vero, che ogni giorno investe migliaia di persone, si ritrovano l’anima politica e quella civica della coalizione del candidato sindaco Catello Maresca. C’è anche lui nei pressi dell’entrata della Metro di piazza Municipio con Valeria Della Rocca e Micla Sorrentino di Forza Italia, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – A dieci giorni dalla urne, unpolitico già è stato compiuto. E’ quellodelche, in maniera finalmente unitaria, hanno portato all’attenzione pubblica un problema che tutti i giorni devono affrontare migliaia die soprattuttoinerente la sicurezza in Metropolitana. Che sarà la più bella, ma sicuramente anche la meno funzionale e unapiù pericolose del mondo. E quindi: attorno a un problema vero, che ogni giorno investe migliaia di persone, si ritrovano l’anima politica e quella civica della coalizione del candidato sindaco Catello Maresca. C’è anche lui nei pressi dell’entrata della Metro di piazza Municipio con Valeria Della Rocca e Micla Sorrentino di Forza Italia, ...

