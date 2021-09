Guenda Goria in ospedale accanto al fidanzato Mirko: “Forza amore mio” (Di giovedì 23 settembre 2021) Guenda Goria è ancora una volta in ospedale, ma solo in veste di accompagnatrice: a doversi sottoporre ad un intervento, in questa occasione, è il suo fidanzato Mirko Giancitano. Per rimanere al suo fianco, ha deciso di accantonare – almeno per il momento – tutte le polemiche sorte attorno alla partecipazione di suo padre al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, in effetti, Guenda è stata piuttosto impegnata nel rispondere a tono a tutti coloro che hanno fatto commenti durissimi su Amedeo Goria, e in particolar modo sui suoi atteggiamenti “oltre le righe” nei confronti di Ainett Stephens. Nel difendere suo padre, si è anche scontrata con alcuni dei suoi ex compagni d’avventura – la scorsa edizione del GF Vip ha partecipato anche lei, lo ricordate? ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 settembre 2021)è ancora una volta in, ma solo in veste di accompagnatrice: a doversi sottoporre ad un intervento, in questa occasione, è il suoGiancitano. Per rimanere al suo fianco, ha deciso dinare – almeno per il momento – tutte le polemiche sorte attorno alla partecipazione di suo padre al Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, in effetti,è stata piuttosto impegnata nel rispondere a tono a tutti coloro che hanno fatto commenti durissimi su Amedeo, e in particolar modo sui suoi atteggiamenti “oltre le righe” nei confronti di Ainett Stephens. Nel difendere suo padre, si è anche scontrata con alcuni dei suoi ex compagni d’avventura – la scorsa edizione del GF Vip ha partecipato anche lei, lo ricordate? ...

Advertising

zazoomblog : Guenda Goria il dolce messaggio. “Forza amore mio…”: cosa succede - #Guenda #Goria #dolce #messaggio. - zazoomblog : Guenda Goria il dolce messaggio. “Forza amore mio…”: cosa succede - #Guenda #Goria #dolce #messaggio.… - ducati78 : Intervista di guenda Goria a casachi #gfvip - zazoomblog : Guenda Goria il dolce messaggio. “Forza amore mio…”: cosa succede - #Guenda #Goria #dolce #messaggio. - Humana83 : Ma io chiedo chi li fa sti titoli? Ok Enouk... ma su Zorzi non credo proprio... non mi sembra almeno... non so tutt… -