Città della Scuola di Sarno, continuano i lavori di realizzazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori per la costruzione della “Città della Scuola” di Sarno, il nuovo complesso scolastico che sorgerà nella zona di Via Ticino (località Porcola), nell’ambito di quella che sarà una vera e propria cittadella scolastica. “continuano regolarmente i lavori – dichiara il Presidente Michele Strianese – del primo lotto del polo scolastico che sarà al servizio della formazione delle nuove generazioni, non solo di Sarno, ma dell’intero Agro Nocerino Sarnese. L’intervento, finanziato con fondi provinciali per un importo complessivo di 7 milioni di euro, riguarda la realizzazione dei pali di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – La Provincia di Salerno sta proseguendo iper la costruzione” di, il nuovo complesso scolastico che sorgerà nella zona di Via Ticino (località Porcola), nell’ambito di quella che sarà una vera e propria cittascolastica. “regolarmente i– dichiara il Presidente Michele Strianese – del primo lotto del polo scolastico che sarà al servizioformazione delle nuove generazioni, non solo di, ma dell’intero Agro Nocerino Sarnese. L’intervento, finanziato con fondi provinciali per un importo complessivo di 7 milioni di euro, riguarda ladei pali di ...

Advertising

CarloCalenda : Paolo, semplicemente la città è fuori controllo. Ma quello che è davvero grave è la totale assenza di consapevolezz… - Linkiesta : L’alternativa al bipopulismo è Milano, ma i riformisti sonnecchiano Da una parte la favolosa battaglia civile di C… - fabioalisei : Io non sono romano e non conosco bene i problemi di #Roma . Ma prima di oggi non avevo mai visto nessuno mettere co… - LiguriaNotizie : RT @ComunediGenova: 3 opere di #GaetanoPesce installate in Città:sono L’open della mostra #Inricordodiunamico, che inaugura oggi a @villacr… - anteprima24 : ** Città della #Scuola di #Sarno, continuano i lavori di realizzazione ** -

Ultime Notizie dalla rete : Città della Le regole del green pass in Italia e le altre notizie sul virus ... specialmente quando si tratta di capire le complessità della scienza medica. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha dichiarato che dal 27 settembre in città saranno fatti test settimanali del ...

Nirvana, Nevermind compie 30 anni: come è nato il capolavoro ... che trovarono in Kurt Cobain il cantore della loro silenziosa sofferenza, tra città sempre più alienanti e vite anonime ripiegate su s stesse. Il primo singolo, Smells Like Teen Spirit , uscì il 10 ...

Il 26 settembre la terza edizione in città della Giornata nazionale del Veicolo d'Epoca - ParmaDaily.it ... specialmente quando si tratta di capire le complessitàscienza medica. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha dichiarato che dal 27 settembre insaranno fatti test settimanali del ...... che trovarono in Kurt Cobain il cantoreloro silenziosa sofferenza, trasempre più alienanti e vite anonime ripiegate su s stesse. Il primo singolo, Smells Like Teen Spirit , uscì il 10 ...