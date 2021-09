Ciclismo, ufficiale il ritorno di Nibali all'Astana (Di giovedì 23 settembre 2021) Vincenzo Nibali torna nella squadra dove si è tolto le maggiori soddisfazioni in carriera, collezionando 22 successi, fra cui corse di assoluto valore come il Lombardia, la Tirreno - Adriatico e il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Vincenzotorna nella squadra dove si è tolto le maggiori soddisfazioni in carriera, collezionando 22 successi, fra cui corse di assoluto valore come il Lombardia, la Tirreno - Adriatico e il ...

Advertising

infoitsport : Ciclismo, Vincenzo Nibali torna all’Astana: c'è l'nnuncio ufficiale del team kazako. 'Per me è una famiglia' - Gazzetta_it : Adesso è ufficiale, #Nibali torna all’#Astana: “Per me è come una famiglia” - CNiccolai : RT @Eurosport_IT: Ufficiale, Vincenzo #Nibali torna in Astana: 'Voglio mettere la mia esperienza a disposizione dei giovani' ???????? #Eurospo… - Eurosport_IT : Ufficiale, Vincenzo #Nibali torna in Astana: 'Voglio mettere la mia esperienza a disposizione dei giovani' ????????… - infoitsport : Ciclismo, Vincenzo Nibali torna all'Astana. L'annuncio ufficiale del team kazako -